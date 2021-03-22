14 выпуск программы «Один за всіх»-16 шокировал своей историей! 3 недели назад 7-летняя Кристина призналась, что ее на протяжении всего года насилуют отец и его брат Николай. Об этом ребёнок рассказал соседям, зная, что мама Алла не придёт на помощь. Как эксперты и ведущий спасали Кристину — узнайте в материале.

В студию приехали Анатолий и Наталия. Семья, узнав о насилии над ребёнком, сразу же забила тревогу. Однажды пара пришла в гости к соседям, где увидела, как Кристина имитирует половой акт. Взрослые стали выяснять, где ребёнок это увидел. Но услышанное повергло в их шок. Девочка призналась, что папа и дядя часто подвергают ее насилию. Анатолий и Наталия обратились в правоохранительные органы. Однако ни отец, ни его брат не были задержаны.

Также на программу приехал Николай — дядя Кристины. Негативно настроенный мужчина рассказал, что никогда не трогал ребёнка. А такие свидетельства — это исключительно фантазии девочки. Николай жил около 9 месяцев с братом и его семьей. Однако за это время также не был свидетелем домогательств. Свидетельства девочки были кардинально другими. Кристина призналась психологу проекта, кто Николай снимал штаны и вступал с ней в интимную связь.

Иван до сих пор не понимает, почему родная дочь наговаривает на него и Николая. Но подозревает, что ее накрутили соседи, дабы отобрать девочку. Кроме того, мужчина предполагает, что дочь могла смотреть порнографические материалы. И именно оттуда узнала о сексе.

Также стали известны шокирующие факты. Иван закрывал на ночь Кристину в будку для собаки. Так ребёнок провёл аж две недели, питаясь из миски для пса. Это подтвердила и сама 7-летняя Кристина.

Перед съёмкой программы Николай и Иван прошли детектор лжи. Выяснилось, что у дяди с племянницей не было интимной близости. Родной отец таки бил Кристину, но также не развращал и не вступал в интимную близость с дочерью.

Больше по теме: «Один за всіх»-16: история 13 выпуска о спасении Виктора от домашнего насилия

Психолог провела с Кристиной больше недели. Выяснилось, что девочка придумала эту историю, чтобы защититься от постоянных побоев, от которых ее никто никогда не защищал.

После съёмок Иван выполнил своё обещание и переехал от Аллы и дочери. Сейчас Кристина с мамой живут у родственников и чувствуют себя в безопасности.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ