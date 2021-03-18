51-летнему Виктору из города Каменское уже два года побои и раны наносит его собственная жена Оксана. Синяки, гематомы, сломанные кости и ножевые ранения, — такое физическое насилие над отцом видит его четырехлетний сын Денис. Мужчина обратился за помощью на программу «Один за всіх», чтобы спасти и свою жизнь, и жизнь ребенка. Больше о 13 выпуске — читайте в материале.

Виктор приехал в студию проекта «Один за всіх», где рассказал, что он инвалид, а два года назад перенес инсульт. Он плохо говорит, а одна рука почти не работает. На ней у мужчины до сих пор не может зажить рана от того, что его жена Оксана прижала руку дверью. Также у Виктора в голове опухоль, и каждый удар может стать для него смертельным. Но самое страшное то, что все это видит 4-летний сын.

После последнего избиения мужчина просил помощи у правоохранительных органов, но они не смогли его защитить. Поэтому посреди ночи Виктор с сыном сбежал из дома к своей сестре. Поддерживает его даже единственная родная сестра Оксаны. Женщина рассказала, что ее сестра пьющая, гулящая и не любит своих детей.

А вот подруга Оксаны Марина приехала в студию, где эмоционально рассказала другую историю. Мол, сестра планирует отбить мужа и забрать квартиру.

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В студии появилась Оксана. Негативно настроенная женщина сразу ударила мужа на глазах у всех. Также она требовала от Виктора вернуть ей ребенка. Но самое страшное, что жена не скрывает того факта, что безжалостно избивала своего мужа. Оксана отметила, что Виктор этого заслужил, потому что не является настоящим «мужиком».

После инсульта Оксана начала зверски относиться к мужу. Он вызывает у нее отвращение, поэтому каждый раз, когда Виктор просил внимания и опеки, она бралась за нож. Бесспорно, такие действия недопустимы. Более того, сын начал копировать поведение матери и также стал агрессивным.

Команда проекта связалась с детьми Оксаны от предыдущего брака. Сыновья рассказали, что женщина наносила ножевые ранения и их отцу. Кроме того, жестоко избивала их по голове.

Психолог проекта пообщалась с Денисом. Мальчик признался, что мама делает ему и папе больно. А вот с отцом ему очень хорошо. Он купает, кормит и заботится о сыне.

После проекта Оксана оставила в покое Виктора и сына. Заключение психолога и всю собранную информацию Сергей Костыра отправил в службу по делам детей.

Video: «Один за всіх»-16: история 13 выпуска о спасении Виктора от домашнего насилия 13 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 17.03.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 13 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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