51-річному Віктору з міста Кам’янське вже два роки побоїв і ран завдає його власна дружина Оксана. Синці, гематоми, зламані кістки і ножові поранення, — таке фізичне насильство над батьком бачить його чотирирічний син Денис. Чоловік звернувся по допомогу на програму «Один за всіх», щоб урятувати і своє життя, і життя дитини. Більше про 13 випуск — читайте в матеріалі.

Віктор приїхав до студії проєкту «Один за всіх», де розповів, що він інвалід, а два роки тому переніс інсульт. Він погано говорить, а одна рука майже не працює. На ній у чоловіка досі не може загоїтись рана від того, що дружина Оксана притиснула руку дверима. Також у Віктора в голові пухлина, і кожен удар може стати для нього смертельним. Та найстрашніше те, що все це бачить 4-річний син.

Після останнього побиття чоловік просив допомоги у правоохоронних органів, але вони не змогли його захистити. Тому посеред ночі Віктор із сином утік з дому до своєї сестри. Підтримує його навіть єдина рідна сестра Оксани, котра розповіла, що її сестра питуща, гуляща і не любить своїх дітей.

А ось подруга Оксани Марина приїхала в студію, де емоційно розповіла іншу історію. Мовляв, у сестри план відбити чоловіка і забрати квартиру.

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У студії з’явилася й сама Оксана. Негативно налаштована жінка відразу вдарила чоловіка на очах у всіх. Також вона вимагала від Віктора повернути їй дитину. Та найстрашніше, що Оксана не приховує того факту, що нещадно била свого чоловіка. Вона зазначила, що Віктор цього заслужив, бо не є справжнім «мужиком».

Після інсульту Оксана почала по-звірячому ставитися до чоловіка. Він викликає у неї огиду, тому щоразу, коли Віктор просив уваги й опіки, вона бралася за ніж. Безперечно, такі дії неприпустимі. Ба більше, син почав копіювати поведінку матері і також став агресивним.

Команда проєкту зв’язалася з дітьми Оксани від попереднього шлюбу. Сини розповіли, що жінка завдавала ножових поранень і їхньому батькові. Крім того, жорстоко била їх по голові.

Психологиня проєкту поспілкувалася з Денисом. Хлопчик зізнався, що мама робить боляче йому й татові. А ось із батьком йому дуже добре. Він купає, годує і піклується про сина.

Після проєкту Оксана залишила в спокої Віктора і сина. Висновок психолога і всю зібрану інформацію Сергій Костира відправив у службу у справах дітей.



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