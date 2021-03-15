51-річний Василь з Київщини три місяці тому був шокований побаченим. Він застав свою 11-річну доньку Катю у пристрасних обіймах 55-річного товариша Володимира. Батько одразу звернувся до поліції, проте правоохоронні органи лише розвели руками, адже рідна мати вивезла доньку в іншу область, щоб приховати злочин. Наразі дитина разом із мамою і Володимиром живуть під одним дахом. Ба більше, мати радіє, що Катя у безпечних і надійних руках. Більше про 12 випуск — у матеріалі.

Батько Каті

Василь приїхав до студії, де розповів, що має на меті притягнути до відповідальності педофіла, який розбещує його малолітню доньку. 5 років тому чоловік познайомився з Володимиром. Вони потоваришували. Проте одного дня батько побачив переписку своєї 11-річної доньки з Володимиром. Одразу ж виникли запитання. Та попри всі татові заборони донька продовжувала спілкуватися з дорослим товаришем.

Аж поки одного дня Василь не побачив на власні очі, як Катя цілується з Володимиром. Та спроби покарати кривдника були невдалими, адже мати забрала доньку і переїхала до Вови.

До студії приїхала мати дівчинки Світлана. Агресивно налаштована жінка почала спростовувати все, що розповів Василь. Мовляв, Володимир наразі повністю забезпечує дитину. А от рідний батько взагалі мав на меті віддати йому дочку за 15 000 гривень.

Ба більше, жінка зізналася, що планує після програми розписатися з Володимиром. Світлана вже купила хату за дитячі гроші, а Вова придбав пральну машину, мікрохвильовку і має намір і надалі допомагати.

Сестра Василя вийшла до студії, адже мала на меті більше розповісти про Світлану. Виявляється, що горе-мати має 10 дітей, від яких вона відмовилася. Це підтвердила рідна донька, яка весь цей час слухала зі студії історію 12 випуску. Дівчина зізналася, що її та сестер і братів забрала служба у справах дітей.

Настав час у студії з’явитися Володимиру. Чоловік поділився своєю правдою, мовляв, має суто батьківські почуття до дівчинки. Усе це спростувала старша сестра Каті, яка розповіла, як бачила їх удвох оголеними. Крім того, неодноразово двоє цілувалися, а також залишалися на задньому сидінні машини.

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Щоб розставити всі крапки над «і», Володимир пройшов детектор брехні. З’ясувалося, що він торкався статевих органів 11-річної Катерини, а також неодноразово вступав із нею у статевий зв’язок.

Наприкінці випуску Володимир був затриманий правоохоронними органами. Наступного дня поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 ККУ «Розбещення неповнолітніх».



Video: «Один за всіх»-16 випуск 12: приголомшлива історія розбещення 55-річним чоловіком 11-річної дитини 12 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон від 14.03.2021 шокував усіх. Більше дізнайтеся в матеріалі про 12 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон

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