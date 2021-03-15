51-летний Василий из Киевской области три месяца назад был шокирован увиденным. Он застал свою 11-летнюю дочь Катю в страстных объятиях 55-летнего товарища Владимира. Отец сразу обратился в полицию, однако правоохранительные органы лишь развели руками, ведь родная мать вывезла дочь в другую область, чтобы скрыть преступление. Сейчас ребенок вместе с мамой и Владимиром живут под одной крышей. Более того, мать радуется, что Катя в безопасных и надежных руках. Больше о 12 выпуске — в материале.

Отец Кати

В студию приехал Василий, где рассказал, что намерен привлечь к ответственности педофила, который развращает его малолетнюю дочь. 5 лет назад он познакомился с Владимиром. Они подружились. Однако однажды отец увидел переписку своей 11-летней дочери с Владимиром. Сразу же возникли вопросы. Но несмотря на все родительские запреты дочь продолжала общение со взрослым товарищем.

Пока однажды Василий не увидел собственными глазами, как Катя целуется с Владимиром. Но попытки наказать обидчика были неудачными, ведь мать забрала дочь и переехала к Вове.

В студию приехала мать девочки Светлана. Агрессивно настроенная женщина начала опровергать все, что рассказал Василий. Мол, Владимир полностью обеспечивает ребенка. А вот родной отец вообще намеревался отдать ему дочь за 15 000 гривен.

Более того, женщина призналась, что планирует после программы расписаться с Владимиром. Светлана уже купила дом за детские деньги, а Вова приобрел стиральную машину, микроволновку и намерен им в дальнейшем помогать.

Сестра Василия вышла в студию с целью больше рассказать о Светлане. Оказывается, что горе-мать имеет 10 детей, от которых она отказалась. Это подтвердила родная дочь, которая все это время слушала из студии историю 12 выпуска. Девушка призналась, что ее и сестер и братьев забрала служба по делам детей.

Пришло время в студии появиться Владимиру. Мужчина поделился своей правдой, мол, у него исключительно родительские чувства к девочке. Все это опровергла старшая сестра Кати, которая рассказала, как видела их вдвоем обнаженными. Кроме того, неоднократно двое целовались, а также оставались на заднем сидении машины.

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Чтобы расставить все точки над «і», Владимир прошел детектор лжи. Выяснилось, что он прикасался к половым органам 11-летней Екатерины, а также неоднократно вступал с ней в половую связь.

В конце выпуска Владимир был задержан правоохранительными органами. На следующий день полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 156 УКУ «Развращение несовершеннолетних».

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 12: шокирующая история развращения 55-летним мужчиной 11-летнего ребенка 12 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 14.03.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 12 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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