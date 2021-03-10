В 11 выпуске программы «Один за всіх»-16 молодая семья Волковых с Хмельниччины обратилась за помощью. Когда-то счастливая пара в гармонии и понимании воспитывала своего маленького сына Андрея. Но семейная идиллия разрушилась ― теперь супруги встречаются только в присутствии полиции. Что выяснили в студии программы? Почему жена сбежала от мужа? И неужели Татьяну действительно сглазили? Обо всем узнайте в материале.

Несколько месяцев назад Таня Волкова со скандалом сбежала из дома с ребенком в другой город и подала на развод. Но ее муж нашел их там. Он приезжает к их дому и молит свою супругу вернуться. Более того, Павел оббивает пороги чиновников, чтобы те повлияли на нее. Мужчина через суд смог получить право на короткие встречи с сыном. Но это решение его не устраивает. Он не хочет разрушать семью и намерен вернуть жену с сыном домой.

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В студии программы «Один за всіх» Павел признался, что на их семью навели проклятие родственники Тани ― тетя и бабушка. Мужчина уверен, что на супруге лежит приворот, поэтому она сама не понимает, что делает. Больше года супруги живут раздельно. Паша вспоминает, что в один день его жена призналась, мол разлюбила его, хотя предпосылок никаких не было. В тот же день Таня забрала ребенка и ушла.

В студию приехали тетя и бабушка Тани. Женщины признались, что никаким приворотом и отворотом они не занимаются. А истинная причина, из-за которой сбежала Татьяна, — это оскорбления. Больше об этом рассказала сама супруга.

Таня призналась, что их отношения испортились после рождения сына. Павел начал оскорблять ее, говорить о любовнице и угрожать экономическим насилием. Кроме того, Таня обвинила в черной магии свою свекровь.

Эксперты и ведущий в студии поняли, что оба родителя не могут найти общий язык и занимаются исключительно обвинениями. А в данной ситуации страдает только ребенок. Поэтому в конце выпуска помогли Павлу и Татьяне таки договориться друг с другом и попытаться прекратить скандалы ради сына.

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