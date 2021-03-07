«Один за всіх»-16: история 10 выпуска о найденной родной сестре Даше

В проект обратились родные сестры и брат Олеся, Мария и Никита. В детстве у них была еще одна сестра Даша. Но в четырехлетнем возрасте, по словам мамы, малышка умерла от воспаления легких. Дети не могли поверить в такую ​​неожиданную смерть сестры, ведь не видели ни ее тела, ни свидетельства о смерти. Через 16 лет Никита нашел дома документ, который подтвердил опасения: мама все это время им врала — сестра Даша жива! Больше о 10 выпуске — в материале.

Олеся в студии проекта «Один за всіх» рассказала, что помнит, как заботилась о младшей сестренке. До четырех лет Даша жила с Олесей и бабушкой. Пока однажды мать не забрала младшую дочь и не увезла в больницу. А через несколько дней женщина призналась, мол, ребенок умер от воспаления легких.

Две сестры и брат поделились воспоминаниями из детства. Мать и отчим дрались, злоупотребляли алкоголем и не занимались детьми. Мужчина издевался над ними, поднимал руку.

Журналисты начали собственное расследование. Отправились в детский дом в Житомирской области, чтобы найти хоть какую-то зацепку в поисках Даши. Выяснилось, что девочку забрали в дом семейного типа, где она проживала около 9 лет после того, как ее приемная мать умерла.

Команда проекта отправилась в лицей, где училась Даша. Там стало известно, что девушка сейчас проживает в другой приемной семье.

Сергей и Наталья приехали в студию, где рассказали, что в 2016 году удочерили Дашу. Семья дружила с ее покойной приемной мамой. Поэтому когда женщина заболела раком, супруги пообещали забрать ее детей к себе.

Даша приехала в студию. Брат и две сестры в слезах обняли младшую сестру. Встреча родных растрогала всю студию. Девочка призналась, что всю свою жизнь мечтала найти родных.

А вот мама всегда была против поисков Даши. Биологические родители приехали в студию. Они признались, что отдали ребенка в больницу 16 лет назад. Однако оттуда так и не забрали. Служба по делам детей знает реальную причину, почему родители так поступили. Против них было начато дело по поводу лишения родительских прав, а взрослые даже не стали этому возражать.

В конце программы Даша вышла к родителям. Она поблагодарила их за жизнь и простила их. Однако больше всего она благодарна приемным родителям. К счастью, Даша обрела родных брата и сестер, с которыми продолжит общаться.

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