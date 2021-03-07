«Один за всіх»-16: історія 10 випуску про знайдену рідну сестру Дашу

У проєкт звернулися рідні сестри і брат Олеся, Марія і Микита. У дитинстві в них була ще одна сестра Даша. Але в 4-річному віці, за словами мами, маленька померла від запалення легенів. Діти не могли повірити в таку несподівану смерть сестри, адже не бачили ні її тіла, ні свідоцтва про смерть. Через 16 років Микита знайшов удома документ, який підтвердив побоювання: мама весь цей час їм брехала — сестра Даша жива! Більше про 10 випуск — у матеріалі.

Олеся у студії проєкту «Один за всіх» розповіла, що пам’ятає, як піклувалася про молодшу сестричку. До чотирьох років Даша жила з Олесю і бабусею. Поки одного дня мати не забрала наймолодшу доньку і не відвезла до лікарні. А через кілька днів жінка зізналася, мовляв, дитина померла від запалення легенів.

Дві сестри і брат поділилися спогадами з дитинства. Мати й вітчим билися, зловживали алкоголем і не займалися дітьми. Чоловік знущався над ними, піднімав руку.

Журналісти проєкту розпочали власне розслідування. Вирушили до дитячого будинку на Житомирщині, щоб знайти бодай якусь зачіпку в пошуках Даші. З’ясувалося, що дівчинку забрали до будинку сімейного типу, де вона проживала приблизно 9 років після того, як її прийомна мати померла. Команда проєкту пішла до ліцею, де навчалася Даша. Там стало відомо, що дівчина зараз проживає в іншій прийомній родині.

Сергій і Наталя приїхали до студії, де розповіли, що у 2016 році удочерили Дашу. Родина товаришувала з покійною прийомною мамою Даші. Тож коли жінка захворіла на рак, подружжя пообіцяло забрати її дітей до себе.

Даша приїхала до студії. Брат і дві сестри в сльозах обійняли наймолодшу сестру. Зустріч рідних розчулила всю студію. Дівчина зізналася, що все своє життя мріяла знайти рідних.

А от мати завжди була проти пошуків Даші. Біологічні батьки приїхали до студії. Вони зізналися, що віддали дитину до лікарні 16 років тому. Проте звідти так і не забрали. Служба у справах дітей знає реальну причину, чому батьки так вчинили. Проти них було розпочату справу щодо позбавлення батьківських прав, а дорослі навіть не стали цьому заперечувати.

Наприкінці програми Даша вийшла до батьків. Вона подякувала їм за життя та вибачила їм. Проте більше за все вона вдячна прийомним батькам. На щастя, Даша знайшла рідних брата і сестер, з якими продовжить спілкування.

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