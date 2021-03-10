В 11 випуску програми «Один за всіх»-16 молода сім’я Волкових з Хмельниччини звернулася по допомогу. Колись щаслива пара в гармонії і розумінні виховувала свого маленького сина Андрія. Але сімейна ідилія зруйнувалася — тепер подружжя зустрічається тільки в присутності поліції. Що з’ясували в студії програми? Чому дружина втекла від чоловіка? І невже Тетяну справді зурочили? Про все дізнайтеся в матеріалі.

Кілька місяців тому Таня Волкова зі скандалом втекла з дому з дитиною в інше місто і подала на розлучення. Але її чоловік знайшов їх там. Він приїжджає до їхнього будинку і благає свою дружину повернутися. Ба більше, Павло оббиває пороги чиновників, щоб ті вплинули на неї. Чоловік через суд зміг отримати право на короткі зустрічі з сином. Але це рішення його не влаштовує. Він не хоче руйнувати сім’ю і має намір повернути дружину з сином додому.

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У студії програми «Один за всіх» Павло зізнався, що на їхню родину навели прокляття родичі Тані — тітка і бабуся. Чоловік упевнений, що на дружині лежить приворот, тому вона сама не розуміє, що робить. Більше року подружжя живе окремо. Паша згадує, що в один день його дружина зізналася, мовляв розлюбила його, хоча причин ніяких не було. У той же день Таня забрала дитину і пішла.

У студію приїхали тітка і бабуся Тані. Жінки зізналися, що ніяким приворотом і відворотом вони не займаються. А справжня причина, через яку втекла Тетяна, — це образи. Більше про це розповіла сама дружина.

Таня зізналася, що їхні стосунки зіпсувалися після народження сина. Чоловік почав ображати її , говорити про коханку і погрожувати економічним насильством. Крім того, вона звинуватила в чорній магії свою свекруху.

Експерти і ведучий у студії зрозуміли, що батьки не можуть знайти спільну мову і займаються лише звинуваченнями. А страждає в цій ситуації тільки дитина. Тому наприкінці випуску допомогли Павлу й Тетяні таки домовитися одне з одним і спробувати припинити скандали заради сина.

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