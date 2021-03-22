14 випуск програми «Один за всіх»-16 шокував своєю історією! 3 тижні тому 7-річна Христина зізналася, що її протягом усього року ґвалтують батько і його брат Микола. Про це дитина розповіла сусідам, знаючи, що мама Алла не прийде їй на допомогу. Як експерти і ведучий рятували Христину — дізнайтеся в матеріалі.

У студію приїхали Анатолій і Наталія. Сім’я, дізнавшись про насильство над дитиною, відразу ж забила на сполох. Одного разу пара прийшла в гості до сусідів, де побачила, як Христина імітує статевий акт. Дорослі стали з’ясовувати, де дитина це побачила. Та почуте шокувало їх. Дівчинка зізналася, що тато і дядько часто піддають її насильству. Анатолій і Наталія звернулися в правоохоронні органи. Однак ні батько, ні його брат не були затримані.

Також на програму приїхав Микола — дядько Христини. Негативно налаштований чоловік розповів, що ніколи не чіпав дитини, а такі свідчення — це суто фантазії дівчинки. Микола жив приблизно 9 місяців із братом та його сім’єю. Однак за цей час теж не був свідком домагань. Свідчення дівчинки були кардинально інакшими. Христина зізналася психологині проєкту, що Микола знімав штани і вступав із нею в інтимний зв’язок.

Іван досі не розуміє, чому рідна дочка наговорює на нього і Миколу. Однак підозрює, що її накрутили сусіди, щоб відібрати дівчинку. Крім того, чоловік припускає, що дочка могла дивитися порнографічні матеріали і саме звідти дізналася про секс.

Також стали відомі приголомшливі факти. Іван закривав на ніч Христину в будці для собаки. Так дитина провела аж два тижні, харчуючись із миски для пса. Це підтвердила і сама 7-річна Христина.

Перед зйомкою програми Микола та Іван пройшли детектор брехні. З’ясувалося, що в дядька з племінницею не було інтимної близькості. Рідний батько таки бив Христину, але також не розбещував і не вступав в інтимну близькість із дочкою.

Більше на тему: «Один за всіх»-16: історія 13 випуску про порятунок Віктора від домашнього насильства

Психологиня провела з Христиною більше тижня. З’ясувалося, що дівчинка вигадала цю історію, щоб захиститися від постійних побоїв, від яких її ніхто ніколи не захищав.

Після зйомок Іван виконав свою обіцянку і переїхав від Алли та дочки. Зараз Христина з мамою живуть у родичів і почуваються в безпеці.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ