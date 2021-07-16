«Один за всіх»: впечатляющие итоги 16 сезона

Остросоциальный проект, который на протяжении многих лет устанавливает справедливость, продолжает ставить собственные рекорды. 16 сезон программы «Один за всіх» был полон историй, от которых стынет кровь. Но команда профессионалов и неравнодушных к своему делу людей способна на настоящие подвиги. О впечатляющих итогах 16 сезона — читайте в нашем материале.

В сезоне весна-2021 остросоциальный проект «Один за всіх» с ведущим Сергеем Костырой и экспертами брался за самые сложные дела: подозрение в изнасиловании малолетних, физическое и эмоциональное насилие, семейные конфликты, ненадлежащее отношение к детям, невыполнение родительских обязательств. Ради поиска истины команда «Один за всіх» тщательно изучает каждое обращение за помощью, которое получает проект. Результат этой весной просто впечатляющий: спасены 10 детей, 3 героям помогли найти семью, решено 12 семейных конфликтов и проведено дополнительное журналистское расследование зверского убийства 7-летней Маши.

Проект завершил сезон с долей 10,7 и положительной внутренней динамикой каждого выпуска. Еженедельно «Один за всіх» становился лидером слота по женской аудитории 18-54 (доля сезона 13,9) и занял второе место в слоте по коммерческой аудитории. Из 25 выпусков весеннего сезона «Один за всіх» 11 раз входил в топ-5 программ дня и дважды становился лидером дня.

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Редакция STB.UA поздравляет всю команду «Один за всіх», которая стоит на страже справедливости!

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