Осінній телесезон-2021 СТБ розпочинає з оновлення дизайну Вікна-новини. Сьогодні інформаційно-аналітична програма вийшла в ефір в новому графічному оформленні, адаптованому до загальної візуальної комунікації телеканалу.

В основу оновленого дизайну Вікон закладено діагональну вісь куба-глобуса, який є візитівкою програми, — вона відповідає куту нахилу осі земної кулі (23,5 градуси). Фактури на мапах і гранях куба-глобуса стали об’ємними і тактильними. Колірна палітра Вікон тепер виконана в гамі СТБ.

Слідом за оновленням ефірної графіки Вікна-новини телеканал СТБ підготував прем’єри нових сезонів найулюбленіших українцями проєктів: грандіозне повернення легендарного шоу «Україна має талант»; романтичне реаліті «Холостячка» зі Златою Огнєвич; кулінарну битву аматорів в проєкті «МастерШеф»; «Битва екстрасенсів» з Павлом Костіциним, де надможливості учасників перевірятимуть звичайні люди; прем’єрні випуски реаліті «Супермама» і проєкту «Таємниці ДНК»; резонансні розслідування гостросоціального проєкту «Один за всіх». А також цієї осені глядачі СТБ побачать продовження масштабної костюмованої драми «Кріпосна» і цілу низку серіальних прем’єр у слоті 20:15.

* Нагадаємо, інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи StarLightMedia. «Вікна-новини» на СТБ виходять з понеділка по п’ятницю о 14:30, 17:30 та 22:00.

Ведучі ― Тетяна Висоцька, Яна Брензей, Ольга Кучер і Володимир Павлюк.

Над оновленою ефірної графікою Вікна-новини працювали:

core creative team: Вадим Ревін, Матвій Бабак, Андрій Асламов, Олексій Рєпік

motion design: Вадим Ревін, Матвій Бабак, Ярослав Коваль, Андрій Міхно

graphic design: Андрій Курило

implementation: Нікіта Шупов

art director STB: Андрій Асламов

creative direction: Олексій Рєпік, Вадим Ревін

producer design bureau: Наталія Бовшик

head of design Starlightmedia: Олексій Рєпік

marketing director STB: Тетяна Свєтлова

marketing director marketing Starlightmedia: Олена Мартинова

general producer STB: Людмила Семчук

