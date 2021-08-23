Осінній телесезон-2021 СТБ розпочинає з оновлення дизайну Вікна-новини. Сьогодні інформаційно-аналітична програма вийшла в ефір в новому графічному оформленні, адаптованому до загальної візуальної комунікації телеканалу.

«Вікна-новини» — ключовий продукт телеканалу СТБ. Перші незалежні новини в країні, яким ось уже 26 років незмінно довіряють глядачі. Вікна входять в топ кращих інформаційних програм на українському телебаченні завдяки тому, що оперативно і неупереджено розповідають про найважливіші події, що відбуваються навколо нас. У сучасному світі новинам важливо бути динамічними, і дизайн топової програми новин повинен цьому відповідати, щоб допомагати глядачеві швидко сприймати інформацію», — коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

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«Оновлення ефірної графіки Вікон — важливий етап редизайну СТБ, розпочатого в жовтні 2020 року. Перед нами стояло завдання адаптувати оформлення ключового продукту каналу відповідно до нової візуальної комунікації бренду СТБ, зробити дизайн програми новин максимально близьким до нового оформлення каналу, легким і швидкозчитуваним. Але при цьому не втратити впізнаваність самих Вікон і зберегти спадкоємність», — коментує маркетинг-директорка телеканалу СТБ Тетяна Свєтлова.

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В основу оновленого дизайну Вікон закладено діагональну вісь куба-глобуса, який є візитівкою програми, — вона відповідає куту нахилу осі земної кулі (23,5 градуси). Фактури на мапах і гранях куба-глобуса стали об’ємними і тактильними. Колірна палітра Вікон тепер виконана в гамі СТБ.

«Нами був переосмислений прийом діагональної лінії і куба-глобуса. За допомогою таких діагоналей і прийому «жалюзі» ми працюємо з динамічно мінливим новинним контентом, відкриваємо одну сторінку за одною, працюємо з діагоналями в графічній сітці. Також діагональ підкреслює промінь світла, що теж працює на користь спадкоємності з брендом СТБ і освіжає подачу новин», — розповів про концепцію оновленої графіки Вікон директор Управління дизайном StarLightMedia Олексій Рєпік.

«Цієї осені Вікна-новини стають ще ближчими до українців. Нам не байдуже, як і чим вони живуть, що їх турбує і про що вони мріють. Ми ще більше звертаємо увагу на ті теми, які є чутливими для аудиторії каналу. І змінюємо драматургію структури Вікон — більш динамічний вхід в програму, менше технічних елементів. Все заради того, аби глядачеві було легше і цікавіше сприймати важливу інформацію. «Вікна поруч» — не просто слоган. Це наша позиція», — коментує головний редактор програми Вікна-новини Володимир Павлюк.

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Слідом за оновленням ефірної графіки Вікна-новини телеканал СТБ підготував прем’єри нових сезонів найулюбленіших українцями проєктів: грандіозне повернення легендарного шоу «Україна має талант»; романтичне реаліті «Холостячка» зі Златою Огнєвич; кулінарну битву аматорів в проєкті «МастерШеф»; «Битва екстрасенсів» з Павлом Костіциним, де надможливості учасників перевірятимуть звичайні люди; прем’єрні випуски реаліті «Супермама» і проєкту «Таємниці ДНК»; резонансні розслідування гостросоціального проєкту «Один за всіх». А також цієї осені глядачі СТБ побачать продовження масштабної костюмованої драми «Кріпосна» і цілу низку серіальних прем’єр у слоті 20:15.

* Нагадаємо, інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи StarLightMedia. «Вікна-новини» на СТБ виходять з понеділка по п’ятницю о 14:30, 17:30 та 22:00.

Ведучі ― Тетяна Висоцька, Яна Брензей, Ольга Кучер і Володимир Павлюк.

Над оновленою ефірної графікою Вікна-новини працювали:

core creative team: Вадим Ревін, Матвій Бабак, Андрій Асламов, Олексій Рєпік

motion design: Вадим Ревін, Матвій Бабак, Ярослав Коваль, Андрій Міхно

graphic design: Андрій Курило

implementation: Нікіта Шупов

art director STB: Андрій Асламов

creative direction: Олексій Рєпік, Вадим Ревін

producer design bureau: Наталія Бовшик

head of design Starlightmedia: Олексій Рєпік

marketing director STB: Тетяна Свєтлова

marketing director marketing Starlightmedia: Олена Мартинова

general producer STB: Людмила Семчук

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