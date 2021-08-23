Осенний телесезон-2021 СТБ начинает с обновления дизайна Вікна-новини. Сегодня информационно-аналитическая программа вышла в эфир в новом графическом оформлении, адаптированном к общей визуальной коммуникации телеканала.

«Вікна-новини» — ключевой продукт телеканала СТБ. Первые независимые новости в стране, которым вот уже 26 лет неизменно доверяют зрители. Вікна входят в топ лучших информационных программ на украинском телевидении благодаря тому, что оперативно и непредвзято рассказывают о самых важных событиях, происходящих вокруг нас. В современном мире новостям важно быть динамичными, и дизайн топовой новостной программы должен этому соответствовать, чтобы помогать зрителю быстро воспринимать информацию», — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

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«Обновление эфирной графики Вікон — важный этап редизайна СТБ, начатого в октябре 2020 года. Перед нами стояла задача адаптировать оформление ключевого продукта канала в соответствии с новой визуальной коммуникацией бренда СТБ, сделать дизайн новостной программы максимально близким к новому оформлению канала, легким и быстросчитываемым. Но при этом не потерять узнаваемость самих Вікон и сохранить преемственность», — комментирует маркетинг-директор телеканала СТБ Татьяна Светлова.

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В основу обновленного дизайна Вікон заложена диагональная ось куба-глобуса, являющегося визитной карточкой программы, — она соответствует углу наклона оси земного шара (23,5 градуса). Фактуры на картах и гранях куба-глобуса стали объёмными и тактильными. Цветовая палитра Вікон теперь выполнена в гамме СТБ.

«Нами был переосмыслен приём диагональной линии и куба-глобуса. С помощью таких диагоналей и приема «жалюзи» мы работаем с динамично изменяющимся новостным контентом, открываем одну страницу за другой, работаем с диагоналями в графической сетке. Также диагональ подчеркивает луч света, что тоже работает в пользу преемственности с брендом СТБ и освежает подачу новостей», — рассказал о концепции обновленной графики Вікон директор Управления дизайном StarLightMedia Алексей Репик.

«Этой осенью Вікна-новини становятся еще ближе к украинцам. Нам не безразлично, как и чем они живут, что их беспокоит и о чем они мечтают. Мы еще больше обращаем внимание на те темы, которые являются чувствительными для аудитории канала. И меняем драматургию структуры Вікон — более динамичный вход в программу, меньше технических элементов. Все ради того, чтобы зрителю было легче и интереснее воспринимать важную информацию. «Вікна рядом» — не просто слоган. Это наша позиция», — комментирует главный редактор программы Вікна-новини Владимир Павлюк.

Вслед за обновлением эфирной графики Вікна-новини телеканал СТБ подготовил премьеры новых сезонов самых любимых украинцами проектов: грандиозное возвращение легендарного шоу «Україна має талант»; романтическое реалити «Холостячка» со Златой Огневич; кулинарная битва аматоров в проекте «МастерШеф»; «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным, где сверхвозможности участников будут проверять обычные люди; премьерные выпуски реалити «Супермама» и проекта «Тайны ДНК»; резонансные расследования остросоциального проекта «Один за всех». А также этой осенью зрители СТБ увидят продолжение масштабной костюмированной драмы «Крепостная» и целую линейку сериальных премьер в слоте 20:15.

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*Напомним, информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ входит в состав объединенной редакции информационного вещания Дивизиона «Новости» группы StarLightMedia. «Вікна-новини» на СТБ выходят с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и 22:00. Ведущие программы ― Татьяна Высоцкая, Владимир Павлюк, Яна Брензей и Ольга Кучер.

Над обновленной эфирной графикой Вікна-новини работали:

core creative team: Вадим Ревин, Матвей Бабак, Андрей Асламов, Алексей Репик

motion design: Вадим Ревин, Матвей Бабак, Ярослав Коваль, Андрей Михно

graphic design: Андрей Курило

implementation: Никита Шупов

art director STB: Андрей Асламов

creative direction: Алексей Репик, Вадим Ревин

producer design bureau: Наталья Бовшик

head of design Starlightmedia: Алексей Репик

marketing director STB: Татьяна Светлова

marketing director marketing Starlightmedia: Елена Мартынова

general producer STB: Людмила Семчук

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