29 августа 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта«Таємниці ДНК» во главе с неизменной ведущейТатьяной Высоцкой. Зрителей ждут новые истории, герои и результаты тестов ДНК. В студии произойдут долгожданные встречи тех, кто пытается установить родственные связи всю свою жизнь. Теперь каждое воскресенье на телеканале СТБ! Не пропустите премьеру 4 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК» 29 августа в 22:10.
Сплетения судеб, в которые сложно поверить! 4 сезон будет невероятным и непредсказуемым. Команда проекта берется за новые поиски и разгадки запутанных историй. Выпуски 4 сезона не оставят равнодушным никого. Герои в студии смогут расставить все точки над «і» с помощью генетического теста.