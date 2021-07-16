Осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Таємниці ДНК». Программа, которая помогает каждому герою ответить на самые важные вопросы жизни. Истории отцовства, поиск родных, вероятность родства и даже этническая принадлежность — узнать истину поможет лишь конверт с результатом теста ДНК! Неизменная ведущая Татьяна Высоцкая рассказала о съемках нового сезона. Подробнее о том, что же ждет зрителей этой осенью — читайте в материале.

На протяжении трех сезонов зрители видели разные истории. Каждая из них завершалась по-разному: кто-то плакал от счастья, а кто-то с позором покидал студию. Однако в каждом выпуске было ясно, что обмануть генетический код — невозможно! Каждый герой отчаянно обращался в редакцию проекта, чтобы обрести то, что искал всю свою жизнь. Сироты, непризнанные отцы и дети, усыновленные за границей, и даже те, кто был обманут, — каждый выходил из студии с багажом правды!

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Казалось бы, чем еще может удивить тест ДНК? Однако проект собирает новые истории, которые не оставят вас равнодушными! Более того, вновь доказывает, что жизнь — куда интереснее написанных сценариев.

«С широко открытыми глазами. Кажется, ну, уже все же было, все видела. И каждый раз все равно удивляюсь — людям, поступкам, обстоятельствам и поворотам судьбы. Как вы поняли, #ТаємниціДНК полным ходом готовят новый сезон. Будет разнообразно, драматично, правдиво и невероятно! Гарантируем», — пообещала ведущая Татьяна Высоцкая.

Не пропустите новые выпуски программы «Таємниці ДНК» уже этой осенью на телеканале СТБ!

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