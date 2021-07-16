Татьяна Высоцкая рассказала о съемках нового сезона проекта «Таємниці ДНК»
Осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Таємниці ДНК». Программа, которая помогает каждому герою ответить на самые важные вопросы жизни. Истории отцовства, поиск родных, вероятность родства и даже этническая принадлежность — узнать истину поможет лишь конверт с результатом теста ДНК! Неизменная ведущая Татьяна Высоцкая рассказала о съемках нового сезона. Подробнее о том, что же ждет зрителей этой осенью — читайте в материале.
На протяжении трех сезонов зрители видели разные истории. Каждая из них завершалась по-разному: кто-то плакал от счастья, а кто-то с позором покидал студию. Однако в каждом выпуске было ясно, что обмануть генетический код — невозможно! Каждый герой отчаянно обращался в редакцию проекта, чтобы обрести то, что искал всю свою жизнь. Сироты, непризнанные отцы и дети, усыновленные за границей, и даже те, кто был обманут, — каждый выходил из студии с багажом правды!
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Казалось бы, чем еще может удивить тест ДНК? Однако проект собирает новые истории, которые не оставят вас равнодушными! Более того, вновь доказывает, что жизнь — куда интереснее написанных сценариев.
«С широко открытыми глазами. Кажется, ну, уже все же было, все видела. И каждый раз все равно удивляюсь — людям, поступкам, обстоятельствам и поворотам судьбы. Как вы поняли, #ТаємниціДНК полным ходом готовят новый сезон. Будет разнообразно, драматично, правдиво и невероятно! Гарантируем», — пообещала ведущая Татьяна Высоцкая.
Не пропустите новые выпуски программы «Таємниці ДНК» уже этой осенью на телеканале СТБ!