Татьяна Высоцкая вакцинировалась от COVID-19

Ведущая программы «Вікна-новини» и «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая поделилась новостью о том, что она вакцинировалась от COVID-19. На сегодняшний день тема вакцинации наиболее запрашиваемая. А также необходимая. Безусловно, ведущая не агитирует и не призывает украинцев к принудительной вакцинации, а лишь делится своим выбором. Больше об этом — в материале.

Ситуация с пандемией, казалось бы, немного улучшилась. Количество зараженных значительно уменьшилось. Однако вирусологи не перестают предупреждать, что осенью все может измениться. Поэтому летом 2021 года многие приняли важное для себя решение — вакцинироваться.

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Ведущая Татьяна Высоцкая поделилась снимком, на котором ее вакцинируют.

«Никого ни к чему не призываю, потому что каждый сам себе господин в своих верованиях. Но если есть возможность уберечься от реанимации и травматического знакомства с аппаратом ИВЛ, нет противопоказаний — знайте, вакцинация в Украине действительно становится все доступнее. Кроме поликлиник, где уже вакцинируют не только пожилых людей, по стране работает уже почти 200 центров прививок, не только в выходные, но и в будни. Как и обещал МОЗ, действительно вакцинируют предприятия по предварительной заявке», — написала Татьяна.

Традиционно ведущая с юмором подошла к событию и даже пошутила над теми, кто уверенно отстаивает позицию чипирования: «После прививки прошло 2 часа. Чувствую, как чип цепко и упорно адаптируется к организму. Впереди два выпуска в прямом эфире, буду махать чипированной левой ручкой».

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