Ведущая программ «Вікна-новини» и «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая рассказала, как совмещает работу в двух проектах. Сколько длится грим, опетличивание и сам процесс съемок? Больше — читайте в материале.

Занавес на закадровую жизнь открыла ведущая Татьяна Высоцкая. Как проходят съемки, делается грим и сколько часов длится съемочный процесс, она рассказала в на своей страничке в соцсети.

«Если вы до сих пор думаете, что “красивые” ведущие просто постояли/прочитали/повторили и им еще и за это денег платят — это или обычная зависть, или полное непонимание функций и усилий. К примеру, если на “Вікнах” у меня 10-часовой рабочий день, то хотя он начинается с обеда, — заканчивается все же в 23 часа. Большая часть этого времени уходит на работу с собственно новостями и текстами», — пишет Татьяна.

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Съемка начинается с грима, который наносится около 1,5 часа. Потом — опетличивание. Сама Высоцкая отмечает, что из-за легких платьев из тонкой ткани этот процесс также не из легких. И уже после начинается съемка продолжительностью от 5 часов. Но самое сложное — это съемки двух выпусков «Таємниць ДНК» за один день. Как отмечает ведущая, даже физически это сложно, почти на пределе.

«В эти дни “двушек”, как их называют в телекухне, я должна быть продумано собранной, как астронавт на МКС — и лучше даже пить воды меньше, но как круто, когда вокруг люди, которые понимают и поддерживают, это незабываемо и бесценно!», — подытожила Татьяна Высоцкая.

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