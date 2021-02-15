Ведуча програм «Вікна-новини» і «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька розповіла, як поєднує роботу у двох проєктах. Скільки триває грим, опетличування і сам процес зйомки? Більше — читайте в матеріалі.

Завісу на закадрове життя відкрила ведуча Тетяна Висоцька. Як проходять зйомки, наводиться грим і скільки годин триває знімальний процес, вона розповіла у своєму дописі.

«Якщо ви досі думаєте, що “красіві“ ведучі просто постояли/прочитали/повторили і їм ще й за це грошей платять — то це або звичайна заздрість, або повне нерозуміння функцій та зусиль. Наприклад. Якщо на “Вікнах” у мене 10-годинний робочий день, то хоч він починається з обіду, — закінчується все ж о 23 годині. Переважна частина цього часу йде на роботу з власне новинами і текстами», — пише Тетяна.

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Зйомка починається з гриму, який наноситься близько 1,5 години. Потім опетличування. Сама Висоцька зауважує, що через легкі сукні з тонкої тканини цей процес також не з легких. І вже потім починається зйомка тривалістю від 5 годин. Та найскладніше — це зйомки двох випусків «Таємниці ДНК» за один день. Як зазначає ведуча, навіть фізично це складно, майже на межі.

«В ці дні “двушок”, як їх називають на телекухні, я маю бути продумано зібраною, як астронавт на МКС, — і краще навіть пити води менше, але як круто, коли навколо люди, які розуміють і підтримують, це незабутньо і безцінно!», — підсумувала Тетяна Висоцька.

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