«Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 3 випуску 3 сезону?
15.02.2021
Герой 3 випуску програми «Таємниці ДНК»-3 впевнений, що дружина його приворожила. Саме тому він з нею одружився, а через магію не помічав її зрад. Чоловік сумнівається, що їхні дві маленькі доньки ― його рідні діти. Тому звернувся по допомогу на проєкт, щоб дізнатися правду про свою дружину. Більше — дивіться завтра, 16 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.
- Приворот проти ДНК?
- Чи справді мати дітей приворожила чоловіка?
- Якою буде розв’язка в цій історії?
- І чиїми виявляться діти?
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Video: «Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 3 випуску 3 сезону?
Не пропустіть 3 випуск 3 сезону програми «Таємниці ДНК» вже завтра, 16 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.
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