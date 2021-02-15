Герой 3 випуску програми «Таємниці ДНК»-3 впевнений, що дружина його приворожила. Саме тому він з нею одружився, а через магію не помічав її зрад. Чоловік сумнівається, що їхні дві маленькі доньки ― його рідні діти. Тому звернувся по допомогу на проєкт, щоб дізнатися правду про свою дружину. Більше — дивіться завтра, 16 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Приворот проти ДНК?

Чи справді мати дітей приворожила чоловіка?

Якою буде розв’язка в цій історії?

І чиїми виявляться діти?

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Не пропустіть 3 випуск 3 сезону програми «Таємниці ДНК» вже завтра, 16 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.

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