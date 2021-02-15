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«Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 3 випуску 3 сезону?

15.02.2021

Герой 3 випуску програми «Таємниці ДНК»-3 впевнений, що дружина його приворожила. Саме тому він з нею одружився, а через магію не помічав її зрад. Чоловік сумнівається, що їхні дві маленькі доньки ― його рідні діти. Тому звернувся по допомогу на проєкт, щоб дізнатися правду про свою дружину. Більше — дивіться завтра, 16 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.

татьяна высоцкая

  • Приворот проти ДНК?
  • Чи справді мати дітей приворожила чоловіка?
  • Якою  буде розв’язка в цій історії?
  • І чиїми виявляться діти?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-3 випуск 2: українсько-французька історія пошуків двох сестер

Video: «Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 3 випуску 3 сезону?

16 лютого 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 3 випуск 3 сезону. Чим здивує 3 випуск Таємниці ДНК 3 від 16.02.2021 - дивіться в анонсі

Не пропустіть 3 випуск 3 сезону програми «Таємниці ДНК» вже завтра, 16 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.

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