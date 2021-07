Тетяна Висоцька вакцинувалася від COVID-19

Ведуча програми «Вікна-новини» і «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька поділилася новиною про те, що вона вакцинувалася від COVID-19. Наразі тема вакцинації найбільш запитувана. А також необхідна. Безумовно, ведуча не агітує і не закликає українців до примусової вакцинації, а лише ділиться своїм вибором. Більше про це — в матеріалі.

Ситуація з пандемією, здавалося б, трохи покращилась. Кількість заражених значно зменшилася. Однак вірусологи не перестають попереджати, що восени все може змінитися. Тому влітку 2021 року багато хто ухвалив важливе для себе рішення — вакцинуватися.

Ведуча Тетяна Висоцька поділилася світлиною, на якій її вакцинують.

Традиційно ведуча з гумором підійшла до події і навіть пожартувала над тими, хто впевнено обстоює позицію чіпування: «Після щеплення минуло 2 години. Відчуваю, як чип чіпко і вперто адаптується до організму. Попереду два випуски в прямому ефірі, буду махати чипованою лівою ручкою».

