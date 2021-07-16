Тетяна Висоцька розповіла про зйомки нового сезону проєкту «Таємниці ДНК»
Восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Таємниці ДНК». Програма, яка допомагає кожному герою відповісти на найважливіші запитання життя. Історії батьківства, пошук рідних, ймовірність споріднення і навіть етнічна приналежність — дізнатися істину допоможе лише конверт із результатом тесту ДНК! Незмінна ведуча Тетяна Висоцька розповіла про зйомки нового сезону. Детальніше про те, що ж чекає на глядачів цієї осені — читайте в матеріалі.
Протягом трьох сезонів глядачі бачили різні історії. Кожна з них завершувалася по-різному: хтось плакав від щастя, а хтось із ганьбою залишав студію. Однак у кожному випуску було ясно, що обдурити генетичний код — неможливо! Кожен герой відчайдушно звертався до редакції проєкту, щоб знайти те, що шукав усе своє життя. Сироти, невизнані батьки та діти, усиновлені за кордоном, і навіть ті, хто був обманутий, — кожен виходив зі студії з багажем правди!
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Здавалося б, чим іще може здивувати тест ДНК? Однак проєкт збирає нові історії, які не залишать вас байдужими. Ба більше, знову доводить, що життя — куди цікавіше за написані сценарії.
«Із широко розплющеними очима. Здається, ну, вже все ж було, все бачила. І щоразу все одно дивуюсь — людям, вчинкам, обставинам і поворотам долі. Як ви зрозуміли, #ТаємниціДНК на повну пару готують новий сезон. Буде різноманітно, драматично, правдиво і неймовірно! Гарантуємо», — пообіцяла ведуча Тетяна Висоцька.
Не пропустіть нові випуски програми «Таємниці ДНК» вже цієї осені на телеканалі СТБ!