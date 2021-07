Восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Таємниці ДНК». Програма, яка допомагає кожному герою відповісти на найважливіші запитання життя. Історії батьківства, пошук рідних, ймовірність споріднення і навіть етнічна приналежність — дізнатися істину допоможе лише конверт із результатом тесту ДНК! Незмінна ведуча Тетяна Висоцька розповіла про зйомки нового сезону. Детальніше про те, що ж чекає на глядачів цієї осені — читайте в матеріалі.

Протягом трьох сезонів глядачі бачили різні історії. Кожна з них завершувалася по-різному: хтось плакав від щастя, а хтось із ганьбою залишав студію. Однак у кожному випуску було ясно, що обдурити генетичний код — неможливо! Кожен герой відчайдушно звертався до редакції проєкту, щоб знайти те, що шукав усе своє життя. Сироти, невизнані батьки та діти, усиновлені за кордоном, і навіть ті, хто був обманутий, — кожен виходив зі студії з багажем правди!

Здавалося б, чим іще може здивувати тест ДНК? Однак проєкт збирає нові історії, які не залишать вас байдужими. Ба більше, знову доводить, що життя — куди цікавіше за написані сценарії.

Не пропустіть нові випуски програми «Таємниці ДНК» вже цієї осені на телеканалі СТБ!

