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«Таємниці ДНК»: дата старту нового сезону

27.08.2021

29 серпня 2021 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Таємниці ДНК» на чолі з незмінною ведучою Тетяною Висоцькою. На глядачів чекають нові історії, герої і результати тестів ДНК. У студії відбудуться довгоочікувані зустрічі тих, хто намагається встановити родинні зв’язки все своє життя. Тепер щонеділі на телеканалі СТБ! Не пропустіть прем’єру 4 сезону ток-шоу «Таємниці ДНК» 29 серпня о 22:10.

Сплетіння доль, у які важко повірити! 4 сезон буде неймовірним і непередбачуваним. Команда проєкту береться за нові пошуки і розгадки заплутаних історій. Випуски 4 сезону не залишать байдужим нікого. Герої в студії зможуть розставити всі крапки над «і» за допомогою генетичного тесту. 

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Відтепер проєкт виходитиме в новий час! Прем’єра нового сезону програми «Таємниці ДНК» в ефірі телеканалу СТБ відбудеться 29 серпня о 22:10. Не пропустіть!

Video: «Таємниці ДНК»: дата старту нового сезону

Коли Таємниці ДНК 4 сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту ток-шоу Таємниці ДНК 4 сезон на СТБ

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