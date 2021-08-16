Известна дата старта нового сезона социального проекта «Один за всіх». 29 августа 2021 года на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск 17 сезона во главе с ведущим Сергеем Костырой. Подробнее — узнайте в материале.

Остросоциальный проект продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. Установить истину и наказать виновных — главная цель команды «Один за всіх». Поэтому каждое воскресенье в студии программы ведущий и эксперты будут делать все возможное, чтобы помочь гостям, которые действительно нуждаются в спасении.

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Позади бесчисленное количество выпусков, благодаря которым спасены сотни детей, наказаны виновные и добыто доказательства в совершении преступлений. 17 сезон будет не менее справедливым благодаря журналистским расследованиям команды. Не пропустите в воскресенье, 29 августа, премьеру нового сезона проекта «Один за всіх»!

Ведущий Сергей Костыра также обратился к зрителям: «Хочу вам сообщить, наши невероятные зрители, даже не зрители, вы нам стали друзьями! Потому что каждый человек, который стремится изменить мир к лучшему, помочь людям, попавшим в беду, мне лично и легендарному «ОДИН ЗА ВСІХ” стали друзьями. Уже с 29 августа, в этом году, каждое воскресенье, вас ждут новые выпуски «ОДИН ЗА ВСІХ»! Каждая история пережита мной и моей командой, и никто не оставлен без помощи».

Video: «Один за всіх»: дата старта нового сезона социального проекта на СТБ Когда Один за всех 17 выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта Один за всех на СТБ. Один за всех 2021: дата выхода нового сезона

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