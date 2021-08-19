К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера шоу в эфире СТБ состоится этой осенью.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звёздными судьями ― Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Ведущая диджитального бекстейдж-шоу ― певица Jerry Heil.

Также в составе звёздного жюри появится четвёртый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.

Приглашенными звёздными судьями уже стали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, телеведущая Маша Ефросинина, певица Руслана и чемпион Олимпийских игр в Токио 2020 Жан Беленюк.

Теперь к ним присоединилась олимпийская чемпионка по фехтованию, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины Ольга Харлан.

«Для меня очень знаково и почетно, что мое первое серьезное судейство состоится на легендарном масштабном шоу “Україна має талант”. Сложно даже предположить, какими умениями нас будут удивлять участники, ведь мы ― невероятно талантливая нация! И так важно, что у каждого украинца есть крутая возможность проявить себя на сцене “Україна має талант”. Это большой и важный опыт, возможность услышать честное профессиональное мнение ― как похвалу, так и критику. По себе знаю, критика часто дается тяжело, но она как никогда важна, чтобы понять, куда двигаться дальше и в чем улучшить свои умения. Я уважаю труд, который люди вкладывают, чтобы достичь своей мечты, поэтому намерена быть максимально справедливой, предельно честной перед участниками. Буду оценивать не только уровень их мастерства, но и эмоции, и подачу. Вкладывает или нет артист душу в свое выступление ― это сразу чувствуется», ― поделилась Ольга.

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Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах проекта:

*«Україна має талант» — это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта ― StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель ― Елизавета Гусева.

Руководитель проекта ― Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

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