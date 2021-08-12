К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звёздными судьями ― Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Ведущая диджитального бекстейдж-шоу ― певица Jerry Heil.

На этапе телевизионных кастингов к основной тройке звёздного жюри присоединяется четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, прославившие флаг Украины на самых разных международных аренах. Ранее к команде жюри присоединились олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, телеведущая Маша Ефросинина и певица Руслана Лыжичко.

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Сегодня приглашенным звездным судьей стал известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк.

«“Україна має талант” — крутая площадка, которая раскрывает все разнообразие талантов нашей страны и помогает им проявить себя. Этот проект вызывает во мне гордость за украинцев, которые идут к своей мечте и много работают над ее достижением. Поэтому, как только у меня появилось немного свободного времени, я согласился стать приглашенным судьей проекта. Конечно же, с особым интересом жду участников, которые придут демонстрировать спортивный талант», — комментирует Жан.

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По словам олимпийского чемпиона, он постарается держать золотую середину между лояльностью и строгостью, особенно в отношении юных талантов.

«Хоть я и выгляжу строгим и серьезным, перед талантливыми детьми мне трудно устоять. Постараюсь быть максимально объективным. Для меня крайне важно, чтобы ни один из участников не утратил желания продолжать заниматься своим делом. Даже если он не пройдет кастинг, заявить о себе на всю страну на такой масштабной площадке — уже огромный шаг и ценный опыт. Потому что здесь ты выходишь из зоны комфорта, своего тренировочного зала, проверяешь себя на прочность, выдержку и готовность выступать перед большой аудиторией», — поделился ожиданиями от кастинга Жан.

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Кто еще из украинских легенд выступит приглашенным судьей, чтобы вместе со звездным жюри выбрать лучший талант Украины, станет известно совсем скоро.

Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах «Україна має талант»:

*«Україна має талант» — это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта ― StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель ― Елизавета Гусева.

Руководитель проекта ― Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

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