К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звездными судьями – Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А ведущей диджитального бекстейдж-шоу – певица Jerry Heil.

Как ранее заявлял телеканал СТБ, в составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.

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Одной из приглашенных судей стала абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

«Я испытываю сумасшедший адреналин и восторг от встречи с невероятными талантами. Уверена, что увижу здесь потрясающих людей, ведь на сцене “Україна має талант” традиционно собираются самые крутые и самые талантливые украинцы. Участников кастинга судить буду объективно и честно. Как судья международного класса, я бываю достаточно строга. Если я вижу, что человек ошибается, не могу поставить ему хорошую оценку. Но если человек достоин наивысшего балла и положительного ответа, то, конечно же, это будет именно такой ответ», – поделилась ожиданиями от кастинга Лилия.

Лилия Подкопаева – абсолютная чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Атланте, обладательница Кубка Европы. Ее авторский элемент – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов, сложнейший в спортивной гимнастике – до сих пор в мире никто не повторил и он назван именем Лилии. Обладательница 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей на международных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта Украины и судья международной категории. Основательница и глава Международного благотворительного фонда «Здоровье поколений», спортивного фестиваля «Золотая Лилия», а также сети гимнастических школ.

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Съемки телевизионных кастингов уже стартовали. Кто еще из украинских легенд займет четвертое место за столом жюри, станет известно совсем скоро.

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*«Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта – StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель – Елизавета Гусева.

Руководитель проекта – Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

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