Эксклюзивный бэкстейдж шоу «Україна має талант»-2021: выпуск 1

Смотрите эксклюзивный бэкстейдж 1 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 и узнайте, что происходило за кулисами во время напряженного эфира! Популярная певица Jerry Heil покажет настоящий эксклюзив и ближе познакомит с участниками первого выпуска «Україна має талант».

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Еженедельно в диджитальном бекстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil будет показывать все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать. Jerry попытается научиться всему, что увидит на кастинге: на глазах у многомиллионной аудитории ведущая бекстейджа сядет на шпагат, будет стоять на гвоздях, читать рэп, пробовать повторить фокусы, танцевать фристайл и прочее.

Больше по теме: «Україна має талант»: кто из судей нажал золотую кнопку в 1 выпуске шоу?

В 1 выпуске бэкстейджа шоу «Україна має талант»-2021 откроются не только новые таланты, но и любимые звезды с новой стороны. За кулисами легендарного шоу мы встретим Алексея Тригубенко – финалиста романтического проекта «Холостячка». Мужчина поделится сокровенным желанием, что хотел бы выйти на сцену «Україна має талант». Каким талантом Алексей может похвастаться?

Больше по теме: «Україна має талант»: фотоподборка 1 выпуска легендарного шоу

Какой подтекст несут в себе выступления участников? И какие новые таланты в себе откроет Jerry Heil? Смотрите онлайн 1 выпуск бэкстейдж-шоу «Україна має талант»-2021.

Напомним, ведущая бэкстейджа «Україна має талант»-2021 — украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil. Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов до всенародного успеха, поэтому знает, какими словами поддержать участников кастинга «Україна має талант».

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

Больше по теме: «Україна має талант»: стала лучшей программой дня!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.