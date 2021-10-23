23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Максима Ткачева прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Максим Ткачев, тиктокер-миллионник, удивил судей несоответствием образа и таланта. Парень, который несколько лет подряд снимает для соцсетей развлекательные видео, поразил своими вокальными данными и запел оперную партию! 24-летний юноша за свои старания получил три «да» от судей.

«Мы сейчас являемся свидетелями творческого каминг-аута. Человек для 4 миллионов людей занимался какой-то дичью, а сегодня показал, что обладает настоящим талантом!» — добавил Сергей Притула.

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