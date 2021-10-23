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Максим Ткачов — вокаліст і блогер на «Україна має талант»-2021

23.10.2021

23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Максима Ткачова просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Максим Ткачов, тіктокер-мільйонник, здивував суддів невідповідністю образу і таланту. Хлопець, який кілька років поспіль знімає для соцмереж розважальні відео, вразив своїми вокальними даними і заспівав оперну партію! 24-річний юнак за свої старання отримав три «так» від суддів. 

«Ми зараз є свідками творчого камінг-ауту. Людина для 4 мільйонів людей займалася якоюсь дичиною, а сьогодні показала, що володіє справжнім талантом!» — додав Сергій Притула

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