Максим Ткачов — вокаліст і блогер на «Україна має талант»-2021
23.10.2021
23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Максима Ткачова просто зараз!
Максим Ткачов, тіктокер-мільйонник, здивував суддів невідповідністю образу і таланту. Хлопець, який кілька років поспіль знімає для соцмереж розважальні відео, вразив своїми вокальними даними і заспівав оперну партію! 24-річний юнак за свої старання отримав три «так» від суддів.
«Ми зараз є свідками творчого камінг-ауту. Людина для 4 мільйонів людей займалася якоюсь дичиною, а сьогодні показала, що володіє справжнім талантом!» — додав Сергій Притула.