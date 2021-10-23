23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Кто прошел в следующий этап проекта? И кто снискал золотую кнопку на легендарном «Україна має талант» в 1 выпуске? Читайте прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

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Александр Гангур стал первым участником проекта. 24-летний парень из Бердичева удивлял жюри акробатикой с колесом. После его выступления судьи аплодировали стоя! «Это было невероятное выступление! Я чувствовал себя маленьким ребенком, который наблюдал магию! Поэтому сидел с открытым ртом! Я никогда не видел такого крутого выступления», ― сказал после номера Сергей Притула.

Следующий участник перенес судей на 8 минут назад! 22-летний Ульмас Алимсеитов из Узбекистана демонстрировал невероятные фокусы с путешествиями во времени. Он перевел без рук время на телефоне судей на 8 минут назад и показал большой спектр иллюзионного искусства. «Это было круто! Участник нас очень заинтересовал!» ― прокомментировала судья шоу Ксения Мишина.

Аплодировать стоя заставили судей и воздушные акробаты Ольга Панченко (9 лет) и Валерий Андрейчук (13 лет). Херсонские таланты задали высокую планку в своем ремесле. Евгений Кот не сдерживал восхищения: «Вы ― настоящие звездочки! Что я могу вам сказать? Только так! У вас большое будущее».

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А вот следующая участница не смогла получить от судей долгожданное «да». На масштабное шоу продемонстрировать свой танцевальный талант пришла Инна Горячковская из Кировоградской области. 26-летняя девушка танцевала зажигательную цыганочку с 15 размером груди! «Хореография была слабовата, поэтому от меня ― нет», ― сказал Евгений Кот. С его мнением согласилась и Ксения Мишина.

Своими музыкальными умениями удивлял дуэт из Винницы Non-trivial ― Женя и Виталик. Они выполнили украинскую этническую песню под битбокс с сопилкой ― и получили три «да». «Мне было очень скучно во время первой части вашего выступления, но вы лупанули бомбу в этом зале с сопилкой! Это было современно и модно», ― прокомментировал Притула.

После винничан судей покорила своим мастерством звезда Цирка дю Солей Юлия Михайлова. Она выступала перед королевой Англии, Элтоном Джоном и Кайли Миноуг. А принц Гарри поблагодарил девушку за выступление лично! Юлия выполнила эквилибр в огромном бокале с водой под соблазнительную музыку! «Это было так эстетично и сексуально! И как круто, что девушка у девушки вызывает восторг! У вас три “да”!» ― отреагировала Ксения Мишина.

А от номера следующих участников плакал весь зал! Наталия Лебердюк и Денис Матросов из Киева рисовали картину светом. Они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и показали новый вид искусства. «Вы незаурядный талант. Это не только рисование светом на холсте! Вам удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу. Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить “да” или “нет”, потому что вы ― в финале!» ― расчувствовался Сергей Притула и нажал первую золотую кнопку!

А вот Максим Ткачев, тиктокер-миллионник, удивил судей несоответствием образа и таланта. Парень, который несколько лет подряд снимает для соцсетей развлекательные видео, поразил своими вокальными данными и спел оперную партию! 24-летний юноша за свои старания получил 3 «да» от судей. «Мы сейчас являемся свидетелями творческого каминг-аута. Человек для 4 миллионов людей занимался какой-то дичью, а сегодня показал, что обладает настоящим талантом!» ― отметил Сергей Притула.

Добавили перчинки в эфир Михаил Демьянчук и Надежда Балакирева из Житомирской области. Пара встретилась в цирке: он работал клоуном, а она ― дрессировщицей. Участники показали метание ножей и стрельбу из арбалета, а также задействовали в номере самого Сергея Притулу! Они метали ножи в уважаемого судью. «Я был очень взволнован, потому что никогда еще такого не видел! У вас три “да”!» ― с восторгом поделился впечатлениями от выступления Женя Кот.

8-летняя жительница Черкасс Дарья Пономаренко смогла также получить все судейские «да» после своего номера. Девочка продемонстрировала полданс (воздушную акробатику на пилонах). «Трюки были невероятными! Многие взрослые пилонисты не делают такие трюки! Ты самая сильная пилонистка, которую я видел», ― сказал Евгений Кот.

После трогательного номера маленькой акробатки миссию рассмешить судей и зал взял на себя Дмитрий Савьяненко (Савьян). Комик исполнил песню про шаурму. «Для меня хитом здесь не пахло. Это непрофессионально, не уровень талант-шоу», ― прокомментировал Женя Кот и нажал красную кнопку.

Милости судей ожидал артист цирка из Киева. Олег Валько очень умело балансировал на ножах бокалами и показывал профессиональные цирковые трюки. Парню удалось поднять зал после провала комика, поэтому он получил три «да» и невероятную реакцию от Ксении Мишиной: «Олег ― это феномен! Если я смотрела с открытым ртом, то у вас действительно огромный талант!».

Трио из Львова поражало судей ноу-хау! Коллектив Drum Force ― профессиональные музыканты, которые создали уникальный инструмент из труб (трубофон) и впервые на украинском телевидении показали его на всю страну. «Ваш трубофон издает звук, который завораживает! И это точно три “да”!» ― сказал Евгений Кот.

Следующим был Дмитрий Лыков ― воздушный гимнаст, который смог реабилитироваться после тяжелой травмы и получить два «да».

10-летняя София Тепла последней покоряла Украину своим мастерством (каучук и эквилибр). Девочка передала атмосферу сказки и удивила невероятной гибкостью своего тела, поэтому получила от судей возможность пройти дальше.

Смотрите шоу «Україна має талант» каждую субботу в 19:00!

Video: «Україна має талант»: кто из судей нажал золотую кнопку в 1 выпуске шоу? В Україна має талант 2021 1 выпуске участники боролись на кастинге.

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