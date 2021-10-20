Уже известно, что топовый хореограф-постановщик Евгений Кот вошел в жюри нового сезона проекта «Україна має талант» на телеканале СТБ. Перед грандиозной премьерой он рассказал, кто будет самым строгим судьей легендарного талант-шоу. Подробности ― далее в материале!

Для Евгения Кота это первый опыт в роли судьи, хотя за плечами ― огромный профессиональный багаж. Финалист первого сезона шоу СТБ «Танцюють всі!», победитель сезона «Танцюють всі! Повернення героїв», солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен»,«Вартові мрій»), постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране ― он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант в любом человеке и привести его к успеху.

«Я не могу сказать, что я ― самый строгий судья. Потому что иногда некоторые участники вызывают у меня слишком много волнения. Особенно ― дети! Я не знаю, как можно детям что-то строго говорить. Их можно покритиковать, но эта критика должна быть настолько интересной и игровой, что строго судить детей я не могу. Почему-то мне кажется, что у нас не было самого строгого судьи».

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