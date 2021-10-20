Уже відомо, що топовий хореограф-постановник Євген Кот увійшов до журі нового сезону проєкту «Україна має талант» на телеканалі СТБ. Перед грандіозною прем’єрою він розповів, хто буде найсуворішим суддею легендарного талант-шоу. Подробиці ― далі в матеріалі!

Для Євгена Кота це перший досвід у ролі судді, хоча за плечима ― величезний професійний багаж. Фіналіст першого сезону шоу СТБ «Танцюють всі!», переможець сезону «Танцюють всі! Повернення героїв», соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»), постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні ― він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант у будь-якій людині і привести її до успіху.

«Я не можу сказати, що я ― найсуворіший суддя. Бо інколи деякі учасники викликають у мене забагато зворушення. Особливо ― діти! Я не знаю, як можна дітям щось суворо говорити. Їх можна покритикувати, але ця критика має бути настільки цікавою та ігровою, що суворо судити дітей я не можу. Чомусь мені здається, що в нас не було найсуворішого судді».

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