23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Хто пройшов у наступний етап проєкту? І хто виборов золоту кнопку на легендарному шоу «Україна має талант» в 1 випуску? Читайте просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Олександр Гангур став першим учасником проєкту. 24-річний хлопець з Бердичева дивував журі акробатикою з колесом. Після виступу судді аплодували йому стоячи! «Це був неймовірний виступ! Я відчував себе маленькою дитиною, яка споглядала магію! Тому сидів із відкритим ротом! Я ніколи не бачив такого крутого виступу», — сказав після номеру Сергій Притула.

Наступний учасник переніс суддів на 8 хвилин назад! 22-річний Ульмас Алімсеїтов з Узбекистану демонстрував неймовірні фокуси з подорожами в часі. Він перевів без рук час на телефоні суддів на 8 хвилин назад та показав великий спектр ілюзійного мистецтва. «Це було круто! Учасник нас дуже заінтригував!» — прокоментувала суддя шоу Ксенія Мішина.

Аплодувати стоячи змусили суддів і повітряні акробати Ольга Панченко (9 років) та Валерій Андрійчук (13 років). Херсонські таланти задали високу планку у своєму ремеслі. Євген Кот не стримував захвату: «Ви — справжні зірочки! Що я можу вам сказати? Тільки так! У вас велике майбутнє!»

А от наступна учасниця не змогла отримати від суддів довгоочікуване «так». На масштабне шоу продемонструвати свій танцювальний талант приїхала Інна Горячківська з Кіровоградської області. 26-річна дівчина танцювала запальну циганочку з 15 розміром бюсту! «Хореографія була слабкувата, тому від мене — ні», — сказав Євген Кот. Із його думкою погодилася і Ксенія Мішина.

Своїми музичними вміннями журі дивував дует із Вінниці Non-trivial ― Женя та Віталік. Вони виконали українську етнічну пісню під бітбокс із сопілкою ― і вибороли три «так». «Мені було страшенно нудно під час першої частини вашого виступу, але ви лупанули бомбу в цьому залі з сопілкою! Це було сучасно та модно», — прокоментував Притула.

Після вінничан суддів підкорила своєю майстерністю зірка Цирку дю Солей Юлія Михайлова. Вона виступала перед королевою Англії, Елтоном Джоном та Кайлі Міноуг. А принц Гаррі подякував дівчині за виступ особисто! Юлія виконала еквілібр у величезному бокалі з водою під спокусливу музику. «Це було так естетично і сексуально! І як круто, що дівчина у дівчини викликає захват! У вас три “так”!» — відреагувала Ксенія Мішина.

А від номеру наступних учасників плакав увесь зал! Наталія Лебердюк та Денис Матросов із Києва малювали картину світлом. Вони зобразили весь жаль Чорнобильської катастрофи та показали новий вид мистецтва. «Ви маєте неабиякий талант. Це не тільки малювання світлом на полотні! Вам вдалося розбудити в людях щось таке глибинне і витягнути це назовні. Це був сильний номер, і ми не будемо з колегами обговорювати ваш талант, говорити “так” чи “ні”, тому що ви — у фіналі!» — розчулився Сергій Притула і натиснув першу золоту кнопку!

А от Максим Ткачов, тіктокер-мільйонник, здивував суддів невідповідністю образу і таланту. Хлопець, який кілька років поспіль знімає для соцмереж розважальні відео, вразив своїми вокальними даними і заспівав оперну партію! 24-річний юнак за свої старання отримав 3 «так» від суддів. «Ми зараз є свідками творчого камінг-ауту. Людина для 4 мільйонів людей займалася якоюсь дичиною, а сьогодні показала, що володіє справжнім талантом!» — додав Притула.

Додали перчинки в 1 випуск Михайло Дем’янчук та Надія Балакірєва з Житомирської області. Пара зустрілася в цирку: він працював клоуном, а вона — дресирувальницею. Учасники показали метання ножів і стрільбу з арбалету, а також долучили до номера самого Сергія Притулу! Вони метали ножі в поважного суддю. «Я був дуже схвильований, бо ніколи ще такого не бачив! У вас три “так”!» — із захватом поділився враженнями від виступу Женя Кот.

8-річна черкащанка Дар’я Пономаренко змогла також отримати всі суддівські «так» після свого номеру. Дівчинка продемонструвала полданс (повітряну акробатику на пілонах). «Трюки були неймовірними! Багато дорослих пілоністів не роблять таких трюків! Ти найсильніша пілоністка, яку я бачив», — сказав Євген Кот.

Після зворушливого номеру маленької акробатки місію розсмішити суддів та зал узяв на себе Дмитро Сав’яненко (Сав’ян). Комік виконав пісню про шаурму. «Для мене хітом тут не пахло. Це непрофесійно, не рівень талант-шоу» — прокоментував Женя Кот і натиснув червону кнопку.

На милість суддів очікував артист цирку з Києва. Олег Валько дуже вправно балансував на ножах бокалами та показував професійні циркові трюки. Хлопцеві вдалося підняти зал після провалу коміка, тому він отримав три «так» і бурхливу реакцію Ксенії Мішиної: «Олег — це феномен! Якщо я дивилася з відкритим ротом, то у вас дійсно величезний талант!»

Тріо зі Львова вражало суддів ноу-хау! Колектив Drum Force — професійні музиканти, які створили унікальний інструмент із труб (трубофон) і вперше на українському телебаченні продемонстрували його на всю країну. «Ваш трубофон видає звук, який заворожує! І це точно три “так”!» — сказав Євген Кот.

Дмитро Ликов — повітряний гімнаст, який зміг реабілітуватися після важкої травми і отримати два «так».

10-річна Софія Тепла останньою підкорювала Україну своєю майстерністю (каучук та еквілібр). Дівчинка передала атмосферу казки і здивувала неймовірною гнучкістю свого тіла, тому отримала від суддів можливість пройти далі.

Дивіться шоу «Україна має талант» щосуботи о 19:00!

Video: «Україна має талант»: хто з суддів натиснув золоту кнопку в 1 випуску шоу? В Україна має талант 2021 1 випуску учасники боролися на кастингу.

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