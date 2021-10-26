Ексклюзивний бекстейдж шоу «Україна має талант»-2021: випуск 1

Дивіться ексклюзивний бекстейдж 1 випуску шоу «Україна має талант»-2021 і дізнайтеся, що відбувалося за лаштунками під час напруженого ефіру! Популярна співачка Jerry Heil покаже справжній ексклюзив та ближче познайомить з учасниками першого випуску «Україна має талант».

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Щотижня в диджитальному бекстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показуватиме все, що відбувалося за лаштунками під час знімань телевізійних кастингів: як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів і хто з зірок приходив їх підтримати. Jerry спробує навчитись усіх умінь, які побачить на кастингу: на очах у багатомільйонної аудиторії ведуча бекстейджу сідатиме на шпагат, стоятиме на цвяхах, читатиме реп, намагатиметься повторити фокуси, танцюватиме фристайл та ін.

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У 1 випуску бекстейджу шоу «Україна має талант»-2021 відкриються не лише нові таланти, а й улюблені зірки з нового боку. За лаштунками легендарного шоу ми зустрінемо Олексія Тригубенка – фіналіста романтичного проєкту «Холостячка». Чоловік поділиться таємним бажанням, що хотів би вийти на сцену «Україна має талант». Яким талантом Олексій може похвалитися?

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Який підтекст несуть у собі виступи учасників? І які нові таланти в собі відкриє Jerry Heil? Дивіться онлайн 1 випуск бекстейдж-шоу «Україна має талант»-2021.

Нагадаємо, що ведуча бекстейджу – українська співачка, авторка хітів, які збирають мільйони переглядів на YouTube, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil. Завдяки таланту та мрії вона зуміла подолати шлях від нікому не відомої виконавиці каверів до всенародного успіху, тому знає, якими словами підтримати учасників кастингу «Україна має талант».

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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