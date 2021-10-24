23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Прем’єра шоу — беззаперечний лідер слоту і дня серед усіх телепрограм!

Прем’єра шоу пройшла з триумфом і з легкістю випередила всі розважальні програми суботи.

Результатом неймовірної роботи команди стали не тільки перегляди шоу, а й цифри — частка 17,6, рейтинг 5,0. Більше 4,5 млн українців провели цей вечір з нами! СТБ став беззаперечним лідером суботи!

Нагадаємо, що ведучим проєкту став Григорій Решетник. А трійкою неймовірних суддів стали: Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Сергій Притула – успішний телеведучий, актор, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу. Гострий на язик, безкомпромісний та прямолінійний. Його провокативні запитання заганяють у кут іменитих зірок і завжди відображають думку телеглядачів.

Ксенія Мішина – найкраща акторка країни, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу, перша українська Холостячка й еталон жіночності для мільйонів українок. Вона відкрила своє серце цілій країні і хоче, щоб кожен учасник «Україна має талант» йшов до своєї мрії також із відкритим серцем.

Євген Кот – топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого свого часу відкрив СТБ у проєкті «Танцюють всі!». Соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні і танцювальний секс-символ. Він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант і привести його до успіху.

Дякуємо вам, любі глядачі, за те, що разом ми довели: найбільше українці цінують добро, душевність і талант.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

Дивіться перший випуск шоу «Україна має талант» прямо зараз!

Video: «Україна має талант» стала найкращою програмою дня! 23 жовтня відбулася прем’єра шоу Україна має талант 2021. 1 випуск Україна має талант 2021 — беззаперечний лідер слоту і дня серед усіх телепрограм!

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