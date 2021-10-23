23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Хто пройшов до наступного етапу проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 23.10.2021.

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Дивіться шоу «Україна має талант» щосуботи о 19:00 на СТБ!

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