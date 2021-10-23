«Україна має талант»: список учасників, які пройшли далі, від 23.10.2021
23.10.2021
23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Хто пройшов до наступного етапу проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 23.10.2021.
Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон
- Олександр Гангур. Акробат став першим учасником проєкту. 24-річний хлопець з Бердичева дивував суддів акробатикою з колесом.
- Ульмас Алімсеїтов. 22-річний Ульмас Алімсеїтов з Узбекистану демонстрував неймовірні фокуси з подорожами в часі.
- Ольга Панченко та Валерій Андрійчук. Повітряним акробатам 9 (Ольга) і 13 років (Валерій). Херсонські таланти задали високу планку у своєму ремеслі.
- Non-trivial (Женя і Віталік). Дует із Вінниці виконав українську етнічну пісню під бітбокс із сопілкою.
- Юлія Михайлова. 34-річна киянка, зірка Цирку дю Солей, виконала еквілібр у величезному бокалі з водою під спокусливу музику.
- Наталя Лебердюк і Денис Матросов. Кияни Наталя Лебердюк (34) і Денис Матросов (39) малювали картину світлом. Вони зобразили весь жаль Чорнобильської катастрофи і показали новий вид мистецтва, за який отримали першу золоту кнопку шоу!
- Максим Ткачов. 24-річний тіктокер-мільйонник здивував суддів невідповідністю образу і таланту. Хлопець, який кілька років поспіль знімає для соцмереж розважальні відео, вразив своїми вокальними даними, заспівавши оперну партію.
- Михайло Дем’янчук (44) та Надія Балакірєва (33). Учасники показали метання ножів і стрільбу з арбалету, а також долучили до номеру самого Сергія Притулу!
- Дар’я Пономаренко. 8-річна черкащанка Дар’я Пономаренко змогла також отримати всі суддівські «так» після свого номеру. Дівчинка продемонструвала полданс (повітряну акробатику на пілонах).
- Олег Валько. 34-річний артист цирку дуже вправно балансував на ножах бокалами та показував професійні циркові трюки.
- Drum Force. Професійні музиканти створили унікальний інструмент із труб (трубофон) і вперше на українському телебаченні продемонстрували його на всю країну.
- Дмитро Ликов. 31-річний повітряний гімнаст із Києва зміг реабілітуватися після важкої травми і отримав від суддів шоу два «так».
- Софія Тепла. 10-річна дівчинка підкорювала Україну своєю майстерністю (каучук та еквілібр).
Дивіться шоу «Україна має талант» щосуботи о 19:00 на СТБ!
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