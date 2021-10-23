23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олександра Гангура просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Олександр Гангур став першим учасником проєкту. 24-річний хлопець з Бердичева дивував журі акробатикою з колесом. Після виступу судді аплодували йому стоячи!

«Це був неймовірний виступ! Я відчував себе маленькою дитиною, яка споглядала магію! Тому сидів із відкритим ротом! Я ніколи не бачив такого крутого виступу», — сказав після номеру Сергій Притула.

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