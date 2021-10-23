23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Александра Гангура прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Александр Гангур стал первым участником проекта. 24-летний парень из Бердичева удивлял жюри акробатикой с колесом. После выступления судьи аплодировали ему стоя!

«Это было невероятное выступление! Я чувствовал себя маленьким ребенком, который наблюдал магию! Поэтому сидел с открытым ртом! Я никогда не видел такого крутого выступления», — сказал после номера Сергей Притула.

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