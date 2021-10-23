Non-trivial — етногурт на «Україна має талант»-2021
23.10.2021
23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Non-trivial просто зараз!
Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон
Своїми музичними вміннями журі дивував дует із Вінниці Non-trivial ― Женя та Віталік. Вони виконали українську етнічну пісню під бітбокс із сопілкою ― і вибороли три «так».
«Мені було страшенно нудно під час першої частини вашого виступу, але ви лупанули бомбу в цьому залі з сопілкою! Це було сучасно та модно», — прокоментував Сергій Притула.
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