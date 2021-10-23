Non-trivial — этногруппа на «Україна має талант»-2021
23.10.2021
23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Non-trivial прямо сейчас!
Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон
Своими музыкальными умениями жюри удивлял дуэт из Винницы Non-trivial — Женя и Виталик. Они выполнили украинскую этническую песню под битбокс с сопилкой и получили три «да».
«Мне было очень скучно во время первой части вашего выступления, но вы лупанули бомбу в этом зале с сопилкой! Это было современно и модно», — прокомментировал Сергей Притула.
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