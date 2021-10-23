23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Михайла Дем’янчука та Надії Балакірєвої просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Додали перчинки в 1 випуск Михайло Дем’янчук та Надія Балакірєва з Житомирської області. Пара зустрілася в цирку: він працював клоуном, а вона — дресирувальницею. Учасники показали метання ножів і стрільбу з арбалету, а також долучили до номера самого Сергія Притулу! Вони метали ножі у поважного суддю.

«Я був дуже схвильований, бо ніколи ще такого не бачив! У вас три “так”!» — із захватом поділився враженнями від виступу Євген Кот.

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