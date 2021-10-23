23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Михаила Демьянчука и Надежды Балакиревой прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Добавили перчинки в 1 выпуск Михаил Демьянчук и Надежда Балакирева из Житомирской области. Пара встретилась в цирке: он работал клоуном, а она — дрессировщицей. Участники показали метание ножей и стрельбу из арбалета, а также привлекли к номеру самого Сергея Притулу! Они метали ножи в уважаемого судью.

«Я был очень взволнован, потому что никогда еще такого не видел! У вас три «да»!» — с восторгом поделился впечатлениями от выступления Евгений Кот.

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