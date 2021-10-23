Юлія Михайлова — еквілібристка на «Україна має талант»-2021
23.10.2021
23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Юлії Михайлової просто зараз!
Суддів підкорила своєю майстерністю зірка Цирку дю Солей Юлія Михайлова. Вона виступала перед королевою Англії, Елтоном Джоном та Кайлі Міноуг. А принц Гаррі подякував дівчині за виступ особисто! Юлія виконала еквілібр у величезному бокалі з водою під спокусливу музику.
«Це було так естетично і сексуально! І як круто, що дівчина у дівчини викликає захват! У вас три “так”!» — відреагувала Ксенія Мішина.