23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Юлії Михайлової просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Суддів підкорила своєю майстерністю зірка Цирку дю Солей Юлія Михайлова. Вона виступала перед королевою Англії, Елтоном Джоном та Кайлі Міноуг. А принц Гаррі подякував дівчині за виступ особисто! Юлія виконала еквілібр у величезному бокалі з водою під спокусливу музику.

«Це було так естетично і сексуально! І як круто, що дівчина у дівчини викликає захват! У вас три “так”!» — відреагувала Ксенія Мішина.

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