23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Юлии Михайловой прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Судей покорила своим мастерством звезда Цирка дю Солей Юлия Михайлова. Она выступала перед королевой Англии, Элтоном Джоном и Кайли Миноуг. А принц Гарри поблагодарил девушку за выступление лично! Юлия исполнила эквилибр в огромном бокале с водой под соблазнительную музыку.

«Это было так эстетично и сексуально! И как круто, что девушка у девушки вызывает восторг! У вас три «да»!» — отреагировала Ксения Мишина .

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