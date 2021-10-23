Дмитро Ликов — повітряний гімнаст на «Україна має талант»-2021
23.10.2021
23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Дмитра Ликова прямо зараз!
Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон
У першому ефірі шоу «Україна має талант» виступив Дмитро Ликов. Хлопець — повітряний гімнаст, який зміг реабілітуватися після важкої травми і отримати два «так».
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