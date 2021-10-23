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Дмитрий Лыков — воздушный гимнаст на «Україна має талант»-2021

23.10.2021

23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Дмитрия Лыкова прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

В первом эфире шоу «Україна має талант» выступил Дмитрий Лыков. Парень — воздушный гимнаст, который смог реабилитироваться после тяжелой травмы и получить два «да».

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