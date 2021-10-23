23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Кто прошел в следующий этап шоу «Україна має талант»-2021? Смотрите список участников, которые прошли дальше, от 23.10.2021.

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Смотрите шоу «Україна має талант» каждую субботу в 19:00 на СТБ!

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