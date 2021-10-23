«Україна має талант»: список участников, которые прошли дальше, от 23.10.2021
23.10.2021
23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Кто прошел в следующий этап шоу «Україна має талант»-2021? Смотрите список участников, которые прошли дальше, от 23.10.2021.
Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон
- Александр Гангур. Акробат стал первым участником проекта. 24-летний парень из Бердичева удивлял судей акробатикой с колесом.
- Ульмас Алимсеитов. 22-летний Ульмас Алимсеитов из Узбекистана демонстрировал невероятные фокусы с путешествиями во времени.
- Ольга Панченко и Валерий Андрейчук. Воздушным акробатам 9 (Ольга) и 13 лет (Валерий). Херсонские таланты задали высокую планку в своем ремесле.
- Non-trivial (Женя и Виталик). Дуэт из Винницы исполнил украинскую этническую песню под битбокс с сопилкой.
- Юлия Михайлова. 34-летняя киевлянка, звезда Цирка дю Солей, выполнила эквилибр в огромном бокале с водой под соблазнительную музыку.
- Наталья Лебердюк и Денис Матросов. Киевляне Наталья Лебердюк (34) и Денис Матросов (39) рисовали картину светом. Они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и показали новый вид искусства, за который получили первую золотую кнопку шоу!
- Максим Ткачев. 24-летний тиктокер-миллионник удивил судей несоответствием образа и таланта. Парень, который несколько лет подряд снимает для соцсетей развлекательные видео, поразил своими вокальными данными, спев оперную партию.
- Михаил Демьянчук (44) и Надежда Балакирева (33). Участники показали метание ножей и стрельбу из арбалета, а также задействовали в номере самого Сергея Притулу!
- Дарья Пономаренко. 8-летняя жительница Черкасс Дарья Пономаренко смогла также получить все судейские «да» после своего номера. Девочка продемонстрировала полданс (воздушную акробатику на пилонах).
- Олег Валько. 34-летний артист цирка очень умело балансировал на ножах бокалами и показывал профессиональные цирковые трюки.
- Drum Force. Профессиональные музыканты создали уникальный инструмент из труб (трубофон) и впервые на украинском телевидении показали его на всю страну.
- Дмитрий Лыков. 31-летний воздушный гимнаст из Киева смог реабилитироваться после тяжелой травмы и получил от судей шоу два «да».
- София Теплая. 10-летняя девочка покоряла Украину своим мастерством (каучук и эквилибр).
Смотрите шоу «Україна має талант» каждую субботу в 19:00 на СТБ!
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