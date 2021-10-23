Ульмас Алимсеитов — иллюзионист на «Україна має талант»-2021
23.10.2021
23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Ульмаса Алимсеитова прямо сейчас!
Этот участник перенес судей на 8 минут назад! 22-летний Ульмас Алимсеитов из Узбекистана демонстрировал невероятные фокусы с путешествиями во времени. Он перевел без рук время на телефоне судей на 8 минут назад и показал большой спектр иллюзионного искусства.
«Это было круто! Участник нас очень заинтриговал!» — прокомментировала судья шоу Ксения Мишина.