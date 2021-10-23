23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ульмаса Алімсеїтова просто зараз!

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Цей учасник переніс суддів на 8 хвилин назад! 22-річний Ульмас Алімсеїтов з Узбекистану демонстрував неймовірні фокуси з подорожами в часі. Він перевів без рук час на телефоні суддів на 8 хвилин назад і показав великий спектр ілюзійного мистецтва.

«Це було круто! Учасник нас дуже заінтригував!» — прокоментувала суддя шоу Ксенія Мішина.

Більше на тему: Ксенія Мішина: Я можу бути підтримкою для всіх людей, що виходять на сцену «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.