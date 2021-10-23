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Олег Валько — баланс на ножах на «Україна має талант»-2021

23.10.2021

23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Олега Валько прямо сейчас!

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Олег Валько очень умело балансировал на ножах бокалами и показывал профессиональные цирковые трюки. Он получил три «да» и бурную реакцию Ксении Мишиной:

«Олег — это феномен! Если я смотрела с открытым ртом, то у вас действительно огромный талант!»

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